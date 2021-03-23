Рубцовск: В России решили ужесточить требования к составу пива | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Министерство финансов России предложило использовать в странах Евразийского экономического союза более жесткие требования к составу пива, сообщает ТАСС.

Ранее регламент «О безопасности алкогольной продукции» позволял пивоварам заменять 50% солода в напитке зерном, и эти нормы вызывали опасения у Союза российских пивоваров. Использование другого сырья может привести к ухудшению качества продукции, не говоря уже о снижении конкурентоспособности российских производителей, которые варят «настоящее» пиво из чистого солода.

Минфин предлагает разрешить замену только 20% солода, в противном случае это уже будет «пивной напиток».

Поправки уже направили в Минэкономразвития для оценки. После проект будет рассмотрен Евразийской экономической комиссией.

ВРубцовске