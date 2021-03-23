Рубцовск: В Алтайском крае повысят заработную плату сотрудникам социальной отрасли | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Сегодня, 22 марта, состоялось аппаратное совещании Правительства Алтайского края. В числе прочих тем, был озвучен вопрос о повышение заработной платы для социальных работников.

Министерству социальной защиты региона были выделены дополнительные средства в размере 198 миллионов рублей на повышение з/п работников подведомственных учреждений.



«Это позволит дважды в текущем году повысить заработную плату дважды. С 1 марта на 11% увеличилась средняя зарплата специалистов управлений социальной защиты, центров занятости, многофункциональных центров. И с 1 октября всем работникам учреждений планируется индексация заработной платы ещё на 4,3%», – сообщила Наталья Оськина, министр соцзащиты Алтайского края.

По словам руководителя ведомства, это позволит доукомплектовать штат сотрудников МФЦ, на которых сегодня лежит нагрузка не только по обработке обращений граждан. В связи с передачей в МФЦ услуг Пенсионного фонда, налоговой службы и других ведомств приходится расширять штат. Всего в регионе увеличение заработной платы затронет 8,5 тысяч сотрудников социальной отрасли.



ВРубцовске