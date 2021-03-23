ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске тепло и скользко: погода на 23 марта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Фото: ap22.ru

Сегодня, 23 марта, в Алтайском крае и Рубцовске синоптики прогнозируют теплую и вполне спокойную погоду. Сильный ветер стих, но на дорогах по-прежнему – особенно в утренние часы – скользко. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура 0…+5°С, местами в предгорьях до +11°С.

В Рубцовске переменная облачность, днем без осадков, вечером возможен небольшой дождь. Ветер переменный, 3-5 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура в утренние часы -2°С, днем +1…+3°С.

ВРубцовске

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Алтайский край

Горняк22: 194 фирмы предлагают туры «с кэшбеком» в Алтайский край

Мар 23, 2021
Алтайский край

Горняк22: Полицейские задержали барнаульца, который снимал деньги с чужой банковской карточки

Мар 23, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Лавров предложил отказаться от расчетов в долларах

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Алтайские дорожники чистят трассы и готовятся к паводку

Мар 23, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar