Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске тепло и скользко: погода на 23 марта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: ap22.ru

Сегодня, 23 марта, в Алтайском крае и Рубцовске синоптики прогнозируют теплую и вполне спокойную погоду. Сильный ветер стих, но на дорогах по-прежнему – особенно в утренние часы – скользко. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура 0…+5°С, местами в предгорьях до +11°С.

В Рубцовске переменная облачность, днем без осадков, вечером возможен небольшой дождь. Ветер переменный, 3-5 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура в утренние часы -2°С, днем +1…+3°С.

ВРубцовске