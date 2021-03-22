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Рубцовск: С 1 мая в России вступят новые правила продажи подержанных автомобилей

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

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21 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Новые правила продажи и покупки подержанных автомобилей с пробегом вступят в силу с 1 мая текущего года, — сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минцифры.

Согласно данному приказу, сделку о купле-продаже автомобиля можно будет осуществлять с помощью «Госуслуг», что позволит подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

Уточняется, что проведение сделки через портал доступно только для физических лиц и, только если речь идет об автомобиле с пробегом.

Таким образом, пользователю необходимо загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на «Госуслугах».

Фото: drivenn.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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