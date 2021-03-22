ГОРНЯК22

Рубцовск: Рубцовчанину дали два года строгого режима за удар по лицу полицейского

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

 | 

21 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Суд отправил 58-летнего рубцовчанина в колонию строгого режима за применение насилия в отношении полицейского.

Как пояснили в пресс-службе регионального Следственного комитета, по данным следствия и суда, ночью в конце  августа 2020 года в органы полиции поступило сообщение о причинении телесных повреждений своей гражданской супруге осужденным в городе Рубцовске.  Для выяснения обстоятельств произошедшего и составления протокола об административном  правонарушении полицейский предложил  мужчине проследовать  в служебный автомобиль. Осужденный, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, стал оскорблять представителя власти грубой нецензурной бранью, при этом на сделанные замечания о должном поведении не реагировал, а напротив продолжил свои противоправные действия нанес один удар кулаком по лицу, причинив сотруднику полиции телесные повреждения.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: wuwm.com

Автор: vizitka01

ВРубцовске

Похожая запись

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Возобновилась работа двух мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

Мар 22, 2021
Общество

Горняк22: Возобновилась работа двух мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

Мар 22, 2021
Общество

Горняк22: Пассажиры маршрута №33 в Барнауле жалуются, что их не довозят до конечной

Мар 22, 2021
Коронавирус

Горняк22: 13 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Мар 22, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar