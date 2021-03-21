Рубцовск: Команда КВН УФСИН России по Алтайскому краю «Не зарекайся» признана самой креативной на Кубке КВН ФСИН России

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20 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В рамках 32-го Международного фестиваля «КиВиН-2021» в городе Сочи впервые проводился Кубок КВН ФСИН России. За победу в Кубке сражались участники 14 команд из территориальных органов и образовательных организаций пенитенциарного ведомства России. В их числе – сборная УФСИН России по Алтайскому краю «Не зарекайся», куда входят действующие сотрудники колоний и следственных изоляторов, уголовно-исполнительной инспекции и управления. Они шутили и разыгрывали веселые сценки не только на тему специфики своей службы, но и затрагивали общественные явления, которые волнуют сограждан.

Жюри, в состав которого входили актеры, режиссеры, редакторы телевизионных и центральных лиг Международного союза КВН, наградили дипломом сборную КВН УФСИН России по Алтайскому краю «Не зарекайся», которая признана лучшей в номинации «Самая креативная команда».

Напомним, что первый КВН среди сотрудников УИС края прошел в феврале 2020 года. Уже через два дня после первой игры была организована сборная УФСИН «Не зарекайся». Молодая команда успешно дебютировала в лиге КВН Алтайского края и сразу же прошла в четверть финала официальной лиги международного союза «КВН-Алтай». Однако игры четверть финала были отложены в связи с ограничительными мероприятиями в регионе.

К играм на Кубок КВН ФСИН России участники команды «Не зарекайся» придумали новые шутки и музыкальные номера.

— Мы хотим, чтобы люди посмотрели на сотрудников УИС под другим углом и поняли, что мы тоже можем быть веселыми и находчивыми, — так рассуждает об участии в КВН капитан команды «Не зарекайся» оперуполномоченный оперативного отдела ИК-3 старший лейтенант внутренней службы Сергей Иванова.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

ВРубцовске