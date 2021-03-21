Рубцовск: По всей России пройдут открытые межмуниципальные соревнования по фоновой ходьбе

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20 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сформировать свою команду и принять участие в соревнованиях может любой муниципалитет страны. Для этого необходимо собрать команду ходоков и заявить ее на соревнования (регистрация команд продолжается).

Костяк соревновательной программы составят команды, которые представляют 50 муниципальных образований из 25 регионов страны – участников проекта Каждому муниципалитету – маршрут здоровья». В течение года муниципальные рабочие группы по реализации проекта при содействии специалистов Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» занимались организацией пешеходных маршрутов здоровья «10 тысяч шагов». В каждом муниципалитете были подготовлены и прошли дистанционный курс обучения инструктора здорового образа жизни для работы с населением. На основании рекомендаций Лиги было осуществлено проектирование, привязка к местности и навигация маршрутов разной степени сложности и нагрузки. Прошла паспортизация маршрутов и внесение в Единый реестр маршрутов здоровья РФ. Состоялось открытие маршрутов вместе с формированием постоянного графика работы инструкторов ЗОЖ на маршруте. Продолжается работа по созданию оборудованных и необорудованных малых спортивных площадок вдоль маршрута. Проект по развитию муниципальной инфраструктуры ЗОЖ, направлен на создание условий для выбора и ведения ЗОЖ по месту жительства. Реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов, Общероссийского конгресса муниципальных образований, Ассоциации территориального общественного самоуправления и администраций регионов.

Также в рамках соревновательной программы состоятся Открытые межмуниципальные соревнования «Человек идущий» для муниципалитетов, которые не являются участниками проекта «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья». Старт основного этапа соревнований состоится накануне Всемирного дня здоровья, который в этом году посвящен теме сокращения неравенства в отношении здоровья и проходит под лозунгом «Все вместе к более справедливому и здоровому миру».

Соревнования муниципалитетов по фоновой ходьбе призваны мотивировать участников к повышению ежедневной физической двигательной активности, и направлены на увеличение количества людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Особую актуальность проект имеет в связи с выходом новых рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (WHO) по поводу физической активности и сидячего образа жизни. Согласно рекомендациям панели экспертов ВОЗ от 2020 года, для того чтобы сгладить негативные последствия сидячего образа жизни, взрослые люди должны уделять либо от 150 до 300 минут (2,5–5 часов) в неделю умеренным физическим нагрузкам, либо 75–150 минут (1 час 15 минут – 2,5 часа) в неделю интенсивным физическим нагрузкам. Кроме того, согласно новому докладу Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation) люди, страдающие избыточным весом, являются идеальными жертвами коронавируса COVID-19.

По словам академика Лео Бокерия, самый эффективный способ восстановить физическую форму и поддерживать ее – это ходьба.

«Мы достоверно знаем, было проведено гигантское рандомизированное исследование за океаном, которое установило, что люди, которые, подчеркну, ходят, два часа в неделю, живут на 7-8 лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни. Это упражнение настолько простое и естественное, что с ним справятся даже новички и те, кто все откладывает время для занятия спортом. Более того, у ходьбы практически нет противопоказаний, для нее не нужна специальная одежда или оборудование. Мы создаем мотивацию для того, чтобы люди заменили поездку в общественном транспорте на пешую прогулку, где-то отказались от лифта или эскалатора, вместо просмотра телевизора совершили вечерний променад», — поясняет президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.

Результат, по мнению академика, будет ещё лучше, если разбить эти два часа на несколько дней, так как в физической активности важна регулярность. Известный кардиохирург также отмечает, что у людей, начинающих больше ходить, постепенно появляется потребность и в дополнительных занятиях. Например, может вернуться страсть к футболу, плаванию, отжиманиям или бегу.

Командные соревнования среди муниципалитетов пройдут в два этапа. Первый (предварительный) этап пройдет с 20 по 30 марта 2021 г. В ходе предварительного этапа соревнований будет продолжаться регистрация новых команд и участников. Также в течение предварительного этапа у капитанов команд будет возможность свободно доукомплектовывать и менять состав участников (в пределах необходимой численности). Второй (основной) этап пройдет с 4 по 24 апреля 2021 г. и является зачетным. Соревнования и подсчет результатов проводятся по местному времени.

В межмуниципальных соревнованиях «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья» примут участие муниципалитеты – участники одноименного проекта, сформировавшие одну или более команд от 50 до 100 человек.

В свою очередь, в Открытых межмуниципальных соревнованиях «Человек идущий» могут принять участие муниципалитеты, не являющиеся участниками проекта «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья», но выразившие желание участвовать в соревновательной программе, для этого необходимо сформировать команду от 20 до 100 человек.

Для участия в соревнованиях все участники бесплатно подключаются к мобильному приложению «Человек идущий», которое обеспечивает подсчёт шагов каждого члена команды участников в реальном времени, а также формирует рейтинги команд, и выбрать свою соревновательную категорию. Отметим, что от каждого участника соревнований в командный зачёт учитывается не более 25 000 шагов в день.

Итоговый результат будет определяться как сумма ежедневных среднеарифметических значений шагов команды за все дни проведения зачетного периода соревнований. Ежедневное среднее арифметическое значение определяется, как сумма шагов всей команды за день, поделённая на количество участников команды в этот день.

Регистрация Участников Соревнований происходит в мобильном приложении «Человек идущий», которое необходимо скачать в магазинах Google Play и AppStore по запросу «Человек идущий».

Элемент соревновательности, по словам организаторов, создаёт дополнительную мотивацию к формированию привычки к систематическим занятиям физической культурой, регулированию ежедневного объёма двигательной активности, к формированию оптимальной личной нормы ежедневного количества шагов. Кроме того повышение физической активности участников проекта ведёт к снижению факторов риска хронических заболеваний, стрессовых состояний, улучшению показателей здоровья, эмоционального состояния, производительности труда и повышению качества жизни в целом.

Отметим также, что особую роль в подготовке муниципальных команд к соревнованиям в рамках проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» играют инструкторы по здоровому образу жизни.

«У каждого из нас в детстве был человек, который научил нас играть в футбол, волейбол, настольный теннис, кататься на коньках или ходить на лыжах. Далеко не всегда это были родители или учителя. Иногда просто взрослые люди, старшие товарищи, ровесники, увлеченные тем или иным видом спорта. Дворовые спортсмены и энтузиасты активного отдыха. Говоря об инструкторах по здоровому образу жизни, мы имеем в виду, прежде всего, именно таких людей. Дело не в корочках или дипломах, которыми должен обладать инструктор по ЗОЖ, дело в умении человека правильно организовывать свой досуг, правильно относиться к себе и своему здоровью, и в стремлении передать это умение другим. Сегодня нам не хватает активных, искренних энтузиастов, способных увлечь и повести за собой, как молодежь, так и людей старшего поколения. Наша задача – найти таких людей, поддержать и объединить», — говорит президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.

Всего с момента старта проекта весной прошлого года обучение прошли более 150 инструкторов здорового образа жизни, работающих теперь на системной основе с различными группами населения в 50 муниципальных образованиях страны на маршрутах здоровья в следующих регионах: г. Санкт-Петербург, Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Пермский край, Приморский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, Московская область, Свердловская область, Ивановская область, Калужская область, Новосибирская область, Амурская область, Новгородская область, Республика Карелия, Республика Удмуртия, Республика Чувашия, Самарская область, Сахалинская область, Тульская область, Тюменская область, Ярославская область, Воронежская область, Ростовская область.

«В этом году Всемирный день здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, посвящён теме сокращения неравенства в отношении здоровья и проходит под лозунгом «Все вместе к более справедливому и здоровому миру». Это разумно и очень важно. Мы давно говорим о необходимости обеспечения равных возможностей для всех в отношении здоровья. Мы убеждены, что не только медицина, но и инфраструктура здорового образа жизни должна быть доступна всем. Задача государства обеспечить гражданам возможность выбора и ведения здорового образа жизни. А задача человека – воспользоваться этим выбором и ответственно относится к своему здоровью. На сегодняшний день для подавляющего большинства жителей Российской Федерации самым доступным, самым безопасным, самым физиологичным и самым эффективным, с точки зрения профилактики заболеваний, способом повышения физической активности является ходьба. В прошлом году мы начали реализацию проекта «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья». Всё больше муниципалитетов присоединяется к этому проекту. Мы призываем органы власти всех уровней поддержать наше движение по организации пешеходных маршрутов здоровья во всех муниципалитетах нашей страны. Мы призываем всем вместе сделать этот шаг к более справедливому и здоровому миру. Пространство, которое окружает нас должно быть дружественным здоровью. И наша общая задача – сделать его таким», — считают в Лиге здоровья нации.

В заключение, отметим, что итоги соревнований по фоновой ходьбе будут подведены до 15.05.2021 г. Награждение победителей пройдет в рамках официальных мероприятий Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» (13-15.07.2021 г.).

Дополнительная информация о проекте и организации соревнований находится на сайтах: человекидущий.рф, маршрутыздоровья.рф, www.ligazn.ru.

Фото: «Лига здоровья нации»

Автор: vizitka01

ВРубцовске