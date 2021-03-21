Рубцовск: Ирина Шудра продолжает принимать активное участие в проекте «Народная стройка» в библиотеках Рубцовска

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20 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Депутат Алтайского законодательного Собрания Ирина Шудра продолжает оказывать помощь Библиотечной информационной системе (БИС) города Рубцовска в рамках их проекта — «Народная стройка».

На текущей неделе Ирина Павловна, по просьбе руководителя МБУК «БИС» Елены Кайгородовой оплатила очередное пластиковое окно для библиотеки №2. Окно будет установлено в читальном зале указанной библиотеки, где занимаются школьники младших классов и дошколята.

«Учитывая то, что в городском бюджете Рубцовска едва хватает средств даже на текущие, жизненно важные для города нужды, а также, тот факт, что у города более трех миллиардов долгов, вряд ли Библиотечная информационная система может рассчитывать на бюджетную помощь. Но, это вовсе не означает, что наши дети должны заниматься в полуаварийных и обшарпанных помещениях. По этому, особенно когда речь идет о детях, всегда стараюсь, по мере возможности, принимать посильное участие в подобных мероприятиях», — пояснила Ирина Шудра.

Стоит отметить, что в общей сложности, это уже пятое пластиковое окно, которое подарила Ирина Павловна Библиотечной информационной системе города Рубцовска. Четыре окна за счет краевого парламентария были установлены в детской библиотеке Рубцовска в 2019 году.

Фото: Рубцовское отделение АРО ПП ЛДПР

Автор: vizitka01

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