Рубцовск: ГИБДД Рубцовска ищет свидетелей ДТП | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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ДТП произошло 20 марта текущего года около 08:30 мин. на ул. Пролетарская, в районе дома №313. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле синего цвета ехал от ул. Жуковского в направлении пер. Коммунистический и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 г.р. Подросток переходил Пролетарскую по нерегулируемому пешеходному переходу, после наезда неустановленный водитель с места ДТП скрылся.

В результате инцидента пострадавший подросток получил телесные повреждения.

С целью установления обстоятельств произошедшего, Госавтоинспекция Рубцовска обращается к жителям: если Вы располагаете какой-либо информацией, обратитесь в ОГИБДД по адресу: ул. Комсомольская, дом №238, кабинет №6, или позвоните по телефону: 4-30-73.

ВРубцовске