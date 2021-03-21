Рубцовск: В Алтайском крае началась активная подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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19 марта в столице Алтайского края прошло заседание организационного комитета «Победа». Главным вопросом стал план по организации основных мероприятий празднования Дня Победы, сообщает пресс-служба Министерства соцзащиты региона.

Подготовка к празднованию проходит в тесном взаимодействии с ветеранскими общественными организациями. Начата работа по формированию подарков, изготовлению поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны, – отметила министр соцзащиты Наталья Оськина. – Если позволит эпидемиологическая ситуация, то традиционно будут организованы встречи с ветеранами на дому, в подведомственных учреждениях.

Министр культуры региона Елена Безрукова рассказала, что с 4 по 7 мая на площадках Государственной филармонии Алтайского края, концертного зала «Сибирь» пройдут концертные программы, в Молодежном театре Алтая – спектакли, посвященные войне. Будут работать выставочные площадки в музеях и библиотеках края. Торжественный парад и шествие Бессмертного полка будет организовано, если позволит ситуация.

Члены оргкомитета отметили, что задача всех ведомств – максимально безопасно провести праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы.

ВРубцовске