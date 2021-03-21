ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Алтайском крае началась активная подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Фото zen.yandex.md

19 марта в столице Алтайского края прошло заседание организационного комитета «Победа». Главным вопросом стал план по организации основных мероприятий празднования Дня Победы, сообщает пресс-служба Министерства соцзащиты региона.

Подготовка к празднованию проходит в тесном взаимодействии с ветеранскими общественными организациями. Начата работа по формированию подарков, изготовлению поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны, – отметила министр соцзащиты Наталья Оськина. – Если позволит эпидемиологическая ситуация, то традиционно будут организованы встречи с ветеранами на дому, в подведомственных учреждениях.

Министр культуры региона Елена Безрукова рассказала, что с 4 по 7 мая на площадках Государственной филармонии Алтайского края, концертного зала «Сибирь» пройдут концертные программы, в Молодежном театре Алтая – спектакли, посвященные войне. Будут работать выставочные площадки в музеях и библиотеках края. Торжественный парад и шествие Бессмертного полка будет организовано, если позволит ситуация.

Члены оргкомитета отметили, что задача всех ведомств – максимально безопасно провести праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы.

ВРубцовске

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: 19 раз ударил топором свою сожительницу житель алтайского села

Мар 21, 2021
Алтайский край

Горняк22: На Алтае задержали браконьеров за незаконный отстрел более 20 диких животных

Мар 21, 2021
Алтайский край

Горняк22: Наезд и опрокидывание. Пенсионерка из алтайского села дважды за день попала в ДТП

Мар 21, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В Центре имени Гамалеи заверили, что после вакцинации «Спутником V» не было смертей

Мар 21, 2021
Коронавирус

Горняк22: 11 человек скончались от COVID-19 в Алтайском крае

Мар 21, 2021
Алтайский край

Горняк22: 19 раз ударил топором свою сожительницу житель алтайского села

Мар 21, 2021
Алтайский край

Горняк22: На Алтае задержали браконьеров за незаконный отстрел более 20 диких животных

Мар 21, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar