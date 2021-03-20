Рубцовск: Как инициатива и творчество Рубцовск преображают

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19 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Кто из рубцовчан не знает многоквартирный дом на улице Дзержинского, рядом с которым на скамейке вольготно расположился «Конь в пальто»?

За ним – арка, ведущая во двор. Помимо картин, её с некоторых пор украшает светодиодное освещение: воплощение дизайнерского проекта «Дорога добра в сказку», поддержанного меценатами.

В нескольких шагах от «Коня в пальто» не так давно «вырос» металлический светильник в форме одуванчиков с бабочкой наверху.

Соседское сообщество придумало, благотворители помогли с приобретением расходных материалов; людям приятно.

Поворачиваешь за угол: возле дома № 32 по улице Ленина «монументально» встала фигура Рака, запряженная в тележку-карету, уже оцененную ребятней.

Рядом — для размышления – полный текст басни Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука».

Во дворе этих домов, управляемых ТСЖ «Единство», уже живут разные сказочные персонажи, и растет «Сад камней и корней»- также благодаря финансовой поддержке других неравнодушных людей.

В данном случае — городского благотворительного фонда «Развитие», его партнеров и даже сотен простых рубцовчан, которые ежегодно с большим интересом и желанием идут на спектакли, роли в которых исполняют знакомые всем нам чиновники, бизнесмены, руководящие лица предприятий и организаций, депутаты.

Сборы от премьерных показов спектакля «Обыкновенное чудо»- семнадцатого по счету в истории фонда — также пойдут на финансирование победителей конкурса социальных проектов.

Сам же спектакль, где роль Трактирщика исполнил приглашенный актер театра и кино, режиссер Николай Ковбас, подготовлен на средства Фонда президентских грантов. «Развитие» уже третий год получает их на реализацию проекта «Благотворительность – образ жизни».

И очевидно, что год за годом все больше земляков хотят привнести в свой «образ жизни» значимые для себя и окружающих дела. Так благоустраиваются дворы… Так в южной части города, рядом с «Юбилейным», появилась спортплощадка с уличными тренажерами, а в северной – в микрорайоне 1А, секторе частной застройки – обустраивается детская площадка «Черемушки»… Так на улице Тракторной клуб служебного и любительского собаководства «Лидердог» скоро оборудует площадку для дрессировки и воспитания собак, а центр реабилитации

бесхозных кошек «Котофей Котофеевич» продолжит благоустройство установкой ограды…

Без сомнения, у городских НКО, просто соседских сообществ и инициативных групп рубцовчан еще немало интересных и полезных задумок.

И это хорошо! И хорошо, когда есть те, кто готов поддерживать добрые, красивые дела.

Фото: Виктор Крутов

Автор: vizitka77

ВРубцовске