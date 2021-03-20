Рубцовск: В Алтайский край и Рубцовск весна вернется с ветрами: прогноз погоды на 3 дня | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске зима отступает нехотя, медленно сдавая свои позиции. С сегодняшнего дня в ее борьбе с весной наступает коренной перелом: в регион приходит долгожданное потепление. А теперь подробнее.

19 марта в Алтайском крае преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица, в утренние часы местами изморозь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура 0…-5°С, местами по югу до +5°С.

В Рубцовске ясно, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-4 м/с, порывы до 8 м/с. Температура в утренние часы -10°С, днем -2…-5°С, вечером понижение до -9°С.

20 марта в Алтайском крае ночью преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура -9…-14°С, местами в предгорьях до -18°С. Днем преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура +2…+7°С, местами по югу +10…+15°С.

В Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура -5…-7°С, в утренние часы -3°С. Днем ясно, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-8 м/с, порывы до 14-18 м/с. Температура +1…+3°С.

21 марта в Алтайском крае ночью на большей части территории небольшие, местами по югу и востоку умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, местами метели, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный,10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура -1…-6°С, местами до -11°С. Днем в отдельных районах небольшие, местами по югу и востоку умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, местами метели, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура +2…+7°С.

В Рубцовске ночью пасмурно, предварительно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный, 10-12 м/с, порывы до 18-20 м/с. Температура 0…+2°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер юго-западный, 5-7 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +1…+3°С.

ВРубцовске