Рубцовск: В России могут ужесточить наказание за пьяное вождение до июня
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27 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как сообщают «Известия» Госдума в мае в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, а принять документ могут уже до конца весенней сессии.
Если законопроект будет принят, то максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, плюс к этому, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, как сейчас, а на три.
Положительное заключение на законопроект, как выяснили «Известия», уже дало правовое управление Госдумы.
Фото: in-news.ru
Автор: vizitka77