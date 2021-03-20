Рубцовск: В Рубцовске «кухонный боксер» получил два года за нападение на полицейского | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовске горожанина осудили за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Все произошло 30 августа 2020 года. Пьяный рубцовчанин начал скандалить с женой, а та, улучив момент, позвонила матери и в слезах рассказала о происходящем. Женщина знала, что ее зять, напившись, часто избивает свою “вторую половинку”, поэтому долго не думала, а сразу вызвала полицию.

Правоохранители прибыли на место происшествия, однако даже это не успокоило “кухонного боксера”. Он продолжал пить спиртное, матерился и угрожал испуганной горожанке. Полицейские попытались объяснить мужчине, что так вести себя очень нехорошо, однако тот не внял словам, а перенес свою ярость на людей в форме. Дебошир ударил кулаком в лицо одного из сотрудников.

Уголовное дело по данному факту расследовали в следственном отделе по г. Рубцовску СУ СКР по Алтайскому краю.

В судебном заседании присмиревший боец пояснил, что у него не было никакого умысла, он не виноват, а все произошло по неосторожности. Однако суд не внял сбивчивым оправданиям.

“За совершенное преступление суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С осужденного в пользу потерпевшего взыскано 10000 рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением”, – сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Приговор вступил в законную силу.

ВРубцовске