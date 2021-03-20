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Алтайский край

Рубцовск: В Рубцовске провели акцию «Ангел дорожной безопасности» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Фото 22.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД Рубцовска поддержали инициативу юных инспекторов движения гимназии №11 о проведении пропагандистской акции «Ангел дорожной безопасности».

На специальном занятии учащиеся начальных классов гимназии совместно с инспекторами по пропаганде безопасности дорожного движения и педагогами обсудили актуальные вопросы соблюдения ПДД и профилактические цели акции. После чего школьники по шаблону изготовили бумажных ангелов, придав каждой поделке индивидуальный образ. Каждый ангел был дополнен обращением к водителям и пешеходам о важности соблюдении правил на дорогах родного города.

В дальнейшем школьники из отряда юных инспекторов дорожного движения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции вышли на улицу, где вручали «Ангелов дорожной безопасности» пешеходам и водителям с напутствием: «Сохраните своего Ангела!».

ГОРНЯК22 20.03.2021ГОРНЯК22 20.03.2021

ВРубцовске

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