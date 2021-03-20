Рубцовск: В Алтайском крае губернатор с 21 марта отменил режим самоизоляции для людей старше 65 лет | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае снимают очередные ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие изменения в указ от 31 марта 202 года внес сегодня, 19 марта, губернатор Виктор Томенко.

Отменяется режим самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Напомним, что самоизоляция для этих категорий граждан была продлена до 20 марта в предыдущей редакции указа, вышедшей 5 марта.

“С 1 апреля текущего года Фонд социального страхования прекращает выплаты за нахождение на больничном работающим людям в возрасте 65 плюс или страдающим хроническими заболеваниями,” – , отмечают в пресс-службе регионального правительства.

Как известно, в адрес правительства Алтайского края поступали многочисленные обращения от руководителей самых разных учреждений, в которых работает немало сотрудников в возрасте 65+. Это, например, сферы культуры, образования.

“Правительство региона заняло позицию осторожного, постепенного снятия ограничений с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня эпидситуация позволяет принять такое решение”, – поясняют в пресс-службе.

Но отмена самоизоляции – не единственное приятное решение. Полностью сняты временные ограничения на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа предоставление развлекательных услуг запрещалось с 23:00 до 06:00.

Все изменения вступят в силу уже 21 марта.



ВРубцовске