Рубцовск: «Молодежь против экстремизма» – в Алтайском крае стартует онлайн-конкурс медиаконтента | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Алтайский государственный педагогический университет приглашает школьников и студентов принять участие в онлайн-конкурсе социального медиаконтента «Молодежь против экстремизма и терроризма».
В конкурсе могут принять участие жители нашего края в возрасте от 14 до 35 лет: школьники с 8 по 11 класс, студенты среднего профессионального образования, студенты и магистранты высшего образования. Участники могут представлять свои работы на конкурс индивидуально или в составе коллектива.
Для участия в конкурсе принимаются:
- Аудио-, видео-, фото- и текстовые материалы;
- Сообщества в социальных сетях;
- Каналы в мессенджерах или на видеохостингах
- Иные интернет-ресурсы.
Размещённые материалы должны быть посвященные антитеррористической или антиэкстремистской проблематике, вопросам правового просвещения молодежи, противодействия идеологии терроризма и экстремизма.
Материалы и должны быть открытыми для просмотра и созданы в период с 1 января 2020 года по 15 мая 2021 года. Для отдельных интернет-ресурсов и сообществ регулярное обновление контента должно быть обязательным в течение 2020–2021 годов.
На конкурс могут быть представлены только оригинальные произведения авторов от 14 до 35 лет (в том числе в соавторстве) на русском языке, не участвующие в конкурсах ранее.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 мая 2021 года.