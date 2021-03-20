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Алтайский край

Рубцовск: «Молодежь против экстремизма» – в Алтайском крае стартует онлайн-конкурс медиаконтента | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Фото: www.vsluh.ru

Алтайский государственный педагогический университет приглашает школьников и студентов принять участие в онлайн-конкурсе социального медиаконтента «Молодежь против экстремизма и терроризма».

В конкурсе могут принять участие жители нашего края в возрасте от 14 до 35 лет: школьники с 8 по 11 класс, студенты среднего профессионального образования, студенты и магистранты высшего образования. Участники могут представлять свои работы на конкурс индивидуально или в составе коллектива.

Для участия в конкурсе принимаются:

  • Аудио-, видео-, фото- и текстовые материалы;
  • Сообщества в социальных сетях;
  • Каналы в мессенджерах или на видеохостингах
  • Иные интернет-ресурсы.

Размещённые материалы должны быть посвященные антитеррористической или антиэкстремистской проблематике, вопросам правового просвещения молодежи, противодействия идеологии терроризма и экстремизма.

Материалы и должны быть открытыми для просмотра и созданы в период с 1 января 2020 года по 15 мая 2021 года. Для отдельных интернет-ресурсов и сообществ регулярное обновление контента должно быть обязательным в течение 2020–2021 годов.

На конкурс могут быть представлены только оригинальные произведения авторов от 14 до 35 лет (в том числе в соавторстве) на русском языке, не участвующие в конкурсах ранее.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 мая 2021 года.

ВРубцовске

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