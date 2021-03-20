Рубцовск: Судебные приставы Алтайского края получили новые автомобили | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю состоялась торжественная церемония вручения новых автомобилей городским и районным отделениям судебных приставов.

Всего в Алтайский край доставили 17 автомобилей: УАЗ и Лада Ларгус. Все машины имеют единую цветовую гамму и официальную символику ФССП России и уже переданы региональным отделениям.

Ключи от новых служебных машин вручал главный судебный пристав УФССП России по Алтайскому краю Дмитрий Лабутин. Он выразил уверенность в том, что пополнение автопарка послужит эффективному решению оперативно-служебных задач, а также улучшит условия работы самих сотрудников.

ВРубцовске