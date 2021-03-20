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Алтайский край

Рубцовск: Школьников Рубцовска приглашают на литературный конкурс | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Фото Vk.com

Во всем мире 20 марта, празднуется День Земли. Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края в честь этого праздника объявляет о старте литературного конкурса.

К участию приглашаются учащиеся средних общеобразовательных учреждений Алтайского края и Республики Алтай в возрасте от 8 до 18 лет.

Конкурс «Вначале было дерево» проводится в период с 15 марта по 15 апреля 2021. Победители будут объявлены не позднее 22 апреля.

На конкурс принимаются произведения только собственного сочинения. Материалы принимаются в двух категориях: стихотворение или эссе. Работы должны раскрывать темы: роль и значение леса для нашей планеты, допустимость равнодушия к лесу в настоящий момент, человек и лес – возможные варианты взаимодействия.

Оцениваться произведение будут по следующим критериям: соответствие предложенного произведения заявленной теме, смысловая нагрузка, идейно-художественное своеобразие, оригинальность и т.д.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

ВРубцовске

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