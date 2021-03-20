Рубцовск: Путёвка в «Океан» от прокуратуры Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото gim47ngo.ru
Прокуратура Алтайского края проводит конкурсный отбор для участия в тематической смене «Юный правовед» во Всероссийский детский центр «Океан».
Тематическая смена пройдет с 20 июня по 10 июля 2021 года, конкурс делится на два этапа: региональный (на уровне прокуратуры Алтайского края) и всероссийский.
К участию в конкурсе приглашают молодёжь с 14 до 17 лет. До 26 марта в отдел кадров прокуратуры Алтайского края (Барнаул, ул. Партизанская, 71, тел. 221-952) необходимо представить:
- эссе на тему «Твори закон на благо общества»;
- копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения;
- характеристику с места учебы, заверенную руководителем образовательной организации и печатью организации;
- справку о группе здоровья;
- фотографию на матовой бумаге без уголков размером 3Х4 см;
- копию документа удостоверяющего личность;
- заявку-анкету участника.
Более подробную информацию можно посмотреть на сайте.