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Алтайский край

Рубцовск: Путёвка в «Океан» от прокуратуры Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Фото gim47ngo.ru

Прокуратура Алтайского края проводит конкурсный отбор для участия в тематической смене «Юный правовед» во Всероссийский детский центр «Океан».

Тематическая смена пройдет с 20 июня по 10 июля 2021 года, конкурс делится на два этапа: региональный (на уровне прокуратуры Алтайского края) и всероссийский.

К участию в конкурсе приглашают молодёжь с 14 до 17 лет. До 26 марта в отдел кадров прокуратуры Алтайского края (Барнаул, ул. Партизанская, 71, тел. 221-952) необходимо представить:

  • эссе на тему «Твори закон на благо общества»;
  • копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения;
  • характеристику с места учебы, заверенную руководителем образовательной организации и печатью организации;
  • справку о группе здоровья;
  • фотографию на матовой бумаге без уголков размером 3Х4 см;
  • копию документа удостоверяющего личность;
  • заявку-анкету участника.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте.

ВРубцовске

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