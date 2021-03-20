Рубцовск: В Алтайском крае вводятся весенние ограничения для большегрузов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Ограничения на дорогах регионального или межмуниципального значения Алтайского края вводятся в период с 1 по 30 апреля. Запрет коснется транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения.

Для чего это делается? Весной трассы закрываются на «просушку» для сохранности дорожного полотна: из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность. В итоге дорожные конструкции ослабляются и не могут выдерживать прежнюю нагрузку. Для того, чтобы уменьшить вред, наносимый дорожному полотну, и не допустить его разрушения, на время паводков вводятся ограничения на движение большегрузов, – сообщает Минтранс.

Для информирования водителей на дорогах Алтайского края в течение суток до введения ограничения будут установлены соответствующие дорожные знаки.

ВРубцовске