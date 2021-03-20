Рубцовск: Россия присоединится к акции «Час Земли» 27 марта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

27 марта 2021 в 20:30-21:30 по местному времени в режиме онлайн пройдет ежегодная экологическая акция “Час Земли-2021”, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF). Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В этом году темой акции стала открытость экологической информации. В рамках кампании жители страны узнают, как и где получать экологическую информацию, какие данные об экологии должны предоставлять государство и бизнес. По словам директора WWF России Дмитрия Горшкова, выбор темы обусловлен событиями минувшего года, когда стало очевидно, что закрытость экологических данных может привести к катастрофическим последствиям. Он напомнил про техногенные аварии, которые случились в 2020 году: разлив нефтепродуктов в Норильске, авария нефтепровода в пойме Амура, утечка на реке Колве в Ненецком автономном округе и многие другие, часть которых поначалу пытались не предавать широкой огласке.

Час Земли — международная символическая акция, в ходе которой на час будут выключены бытовые электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты. Это самая массовая глобальная акция в истории человечества — в ней участвуют 2 миллиарда людей по всему миру и более 180 стран. С 2009 года акция проходит в России. В 2020 году «Час Земли» впервые проходил в онлайн-формате и объединил миллионы россиян, 11 часовых поясов и сотни населенных пунктов.

Присоединиться к акции можно через официальный сайт Часа Земли в России 60.wwf.ru.

ВРубцовске