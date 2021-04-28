Рубцовск: Специалист Росреестра в Рубцовске: почему нужно строго соблюдать границы земельного участка?

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27 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Определение для понятия «границы земельного участка» дано в законе, участок земли как объект прав — это недвижимая вещь, часть земной поверхности с фиксированной границей, а также иными характеристиками, которые позволяют определить ее в качестве индивидуально определенной вещи (ч. 3 ст. 6 ЗК РФ).

Каждый земельный участок, отнесенный к объектам недвижимости, имеет ряд обязательных характеристик, в том числе границы внешнего контура, которые являются главным индивидуализирующим признаком. Для определения точек границ земельного участка проводится межевание — эта процедура относится к компетенции кадастровых инженеров. После оформления межевого плана, все характеристики земельного надела отражаются в Едином государственном реестре недвижимости, а собственнику выдается выписка.

Приобретая земельный участок, собственник, арендатор, землепользователь становится обладателем не только прав, но и широкого круга обязанностей. В том числе, по соблюдению требований земельного законодательства Российской Федерации.

И одним из таких требований является необходимость соблюдения установленных границ земельного участка при его использовании. Однако, землепользователи не редко совершают самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка в отсутствие прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Каждому землепользователю необходимо знать, что права на земельные участки удостоверяются документами в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». При отсутствии документов на земельный участок или его часть, используемую землепользователем, можно говорить о признаках использования земельного участка в нарушение требований земельного законодательства, ответственность за которое установлена статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ответственность по данной статье наступает как за активные действия, направленные на незаконное завладение, или, иными словами, занятие, захват земельного участка, так и в результате использования уже занятой территории без предусмотренных законодательством прав.

Зачастую нарушения в виде самовольного занятия земельного участка допускаются в результате строительства, огораживания территории либо проведения облагораживания своего земельного участка. Также земельный участок может быть приобретен с уже имеющимися постройками и ограждением, которые располагаются за пределами установленных границ.

В целях недопущения данного нарушения лицу, использующему земельный участок, нужно ответить для себя на несколько вопросов.

Во-первых, имеются ли документы, подтверждающие право владения или пользования земельным участком? Во-вторых, зарегистрированы ли права на земельный участок в установленном порядке? В-третьих, используется ли земельный участок в установленных границах? Соответствует ли используемая фактически площадь площади земельного участка, указанной в правоустанавливающем документе? Все ли используемые постройки, ограждения, строительные материалы, и другое имущество расположены в границах земельного участка?

Положительные ответы на все перечисленные выше вопросы позволят избежать спорных ситуаций и штрафных санкций за нарушение земельного законодательства.

Земля «ничей» не бывает! Все земли, не предоставленные в установленном законом порядке на каком-либо праве, являются государственными. Предоставленный же земельный участок необходимо использовать в границах, сведения о которых учтены в Едином государственном реестре недвижимости. В том числе, размещать постройки, устанавливать ограждение, складировать привезенные строительные материалы, дрова и т. п. необходимо строго в границах своего земельного участка.

С целью контроля за соблюдением требований земельного законодательства Росреестр проводит проверки, направленные на выявление и пресечение правонарушений в части самовольного занятия земель, а также возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1 КоАП РФ. Минимальный штраф за нарушение требований земельного законодательства на сегодняшний день составляет для граждан — 5 000 рублей, для юридических лиц — 100 000 рублей.

Поэтому, всем собственникам, арендаторам, землепользователям необходимо строго соблюдать границы земельного участка и заблаговременно принимать меры, направленные на самостоятельное выявление и устранение нарушений требований земельного законодательства, не дожидаясь визита государственного инспектора по использованию и охране земель.

ведущий специалист-эксперт

межмуниципального Рубцовского отдела

Управления Росреестра по Алтайскому краю Ю. В. Маркелова

Фото: vomske.ru

Автор: vizitka01

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