Рубцовск: Юных жителей края приглашают к участию в Международном фестивале патриотической песни «Молодые таланты Отечества» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Продолжается прием заявок на V юбилейный Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества», посвященный 800-летию святого благоверного князя Александра Невского.

Цель фестиваля – поиск и открытие новых талантливых детей и молодёжи, создание условий для реализации их творческих способностей, развитие духовно-нравственных ценностей, воспитание художественного и эстетического вкуса детей и молодёжи, привлечение их к активной творческой жизни, солидарности молодежи в борьбе с нацизмом.

Все конкурсанты получат дипломы участников Фестиваля и ценные подарки. Лауреаты Фестиваля будут награждены кубками, грамотами и ценными подарками, а также получат право выступить на лучших концертных площадках города Москвы и возможность стать участниками профессиональных эстрадных коллективов, руководители которых ведут отбор артистов во время Фестиваля. Кроме россиян в фестивале примут участие конкурсанты из стран СНГ, Европы, Израиля, Африки, Америки и Азии.

Участие в фестивале «Молодые таланты Отечества» для детей и молодежи бесплатное. Ознакомиться с положением о фестивале, скачать соглашение и анкету-заявку можно на сайте www.rusol.ru в разделе «Молодые таланты Отечества».

Финал фестиваля «Молодые таланты отечества» пройдет 10-11 июня 2021 года, в канун празднования Дня России, в Краснознаменном зале Московского дома ветеранов.

ВРубцовске