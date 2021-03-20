Рубцовск: 22 марта стартует Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В период с 22 по 28 марта 2021 года в Алтайском крае пройдет Всероссийская неделя финансовой грамотности, основная цель которой – содействие повышению уровня информированности детей и молодежи по вопросам личных финансов и развитие навыков грамотного решения финансовых вопросов.

Данное мероприятие реализуется в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы при поддержке Проекта по повышению финансовой грамотности Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

В рамках данной Недели для школьников и студентов будет организован доступ к бесплатному прохождению курсов и тестов, участию в викторинах и олимпиадах, а также в таких интерактивных форматах, как квизы и квесты. Для молодежи, взрослых и пенсионеров будут организованы прямые эфиры с ведущими экспертами страны, предоставлена возможность бесплатно получить консультацию по любому финансовому вопросу, а также получить доступ к обширной библиотеке материалов по финансовой грамотности.

Проект программы мероприятий Недели будет размещен на сайте региональной программы повышения финансовой грамотности населения (фиграмота22.рф). Все мероприятия проводятся бесплатно.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

ВРубцовске