ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Безработные выпускники российских вузов получат господдержку | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Фото: joblist.md

В Госдуме обсуждают возможность финансовой поддержки для молодых специалистов, которые нередко подолгу ищут работу по специальности.

По информации “РИА Новости” такая поправка уже прошла первые чтения проекта о занятости, о чём заявил первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он подчеркнул, что речь идет о выпускниках до 23 лет, которые окончили вуз или ссуз. Их могут включить в перечень категорий граждан, которые испытывают трудности с поиском работы, после чего молодым специалистам будут помогать материально.

«Хотел бы сказать по ряду предложений… расширить льготную категорию молодежи до 23 лет, включив туда выпускников вузов и ссузов. Мы предполагали нововведение в первоначальной редакции законопроекта, но в этом случае потребовалось бы изменение бюджетных обязательств, а именно: заключение правительства, а значит, работа могла бы затянуться, и мы не уложились бы в сроки, которые поставили перед собой. Ко второму чтению мы видим, что наше предложение  поддерживают регионы, оно будет предложено в качестве поправки», — сказал Исаев на общественном обсуждении проекта.

Также он согласился с предложением уточнить в законопроекте формулировку о возможности равноправно использовать как очное, так и онлайн-общение граждан со службами занятости.

ВРубцовске

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Центре имени Гамалеи заверили, что после вакцинации «Спутником V» не было смертей

Мар 20, 2021
Алтайский край

Горняк22: В России возобновили распродажу туров с кешбэком

Мар 20, 2021
Алтайский край

Горняк22: В МИД Греции рассказали, когда полностью откроют границы для россиян

Мар 20, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Виктор Томенко заявил, что надо возвращаться к нормальной жизни

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Вячеслав Франк рассказал, как пандемия отразилась на экономике Барнаула

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Владимир Путин уверен, что любовь к Родине делает россиян сильными

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Что произошло между Путиным и Байденом

Мар 20, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar