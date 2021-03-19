Рубцовск: В южной части Рубцовска из-за порыва на трубопроводе некоторым потребителям ограничили подачу тепла

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18 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сегодня утром на пульт диспетчера ЕДДС г. Рубцовска поступило сообщение от диспетчера РТЭК о том, что в связи с порывом трубопровода отопления диаметром 114 мм будет отключено отопление по адресам: ул. Пролетарская, 414, 416, 418, школа №13, медколледж, ул. Южная, 12, 16, ул. Осипенко, 226, 224, 222, 220, 218, 216, 283, 289, 291, 299, ул. Чехова все улица.

Под отключением находятся:

— МКД — 3 шт. (826 чел., из них 310 детей.).

— 30 домов частного сектора (105 чел., из них 27 детей.).

— школа №13 (по состоянию на 18.03.2021 учащихся 381 чел., персонала 37 чел.) занятия отменять не планируют, так как температура в классах выше нормы (23-25 градусов).

— медколледж (по состоянию на 18.03.2021 учащихся 497 чел., персонала 58 чел.) занятия отменять не планируют, так как температура в классах выше нормы (23-25 градусов).

На устранении аварии задействована 1 бригада РТЭК в составе 3 ед. техники и 5 человек. Ориентировочное завершение работ в 15.00 (мест.) 18.03.2021г.

Фото: nts-tv.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске