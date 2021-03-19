Рубцовск: Прямая линия по вопросам о кадастровой стоимости объектов недвижимости пройдет в Алтайском крае

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18 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 22 марта жители Алтайского края смогут задать экспертам Кадастровой палаты Алтайского края вопросы о кадастровой стоимости объектов недвижимости. Звонки принимаются по телефону 8 (3852) 55-76-59 (доб. 8121) с 13:00 до 16:00 часов.

В связи с большим интересом собственников к теме кадастровой стоимости недвижимости Кадастровая палата проводит прямую телефонную линию. Жители Алтайского края смогут получить ответы экспертов на следующие вопросы:

— внесение сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости;

— зависимость размера кадастровой стоимости от характеристик объекта недвижимости;

— получение сведений о кадастровой стоимости;

— оспаривание величины кадастровой стоимости земельных участков, домов, квартир и пр.

Фото: sobes73.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске