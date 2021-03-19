Рубцовск: УФСИН России по Алтайскому краю сообщает

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18 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 16.03.2021 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Алтайскому краю на территории города Новосибирска был задержан осужденный Вобликов В. Г., находящийся в федеральном розыске.

Осужденный Вобликов В. Г. заключен под стражу. В дальнейшем он будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение.

Справка.

По информации «Вести-Алтай», Валерий Вобликов в 90-х годах проходил службу в спецназе ГРУ Генштаба, участвовал в боевых действиях в Чечне, командовал взводом. В начале 2000-х бывший военный возглавлял одну из самых жестоких банд Сибири. К 2005 году на его счету было 8 разбоев, 30 грабежей и 4 убийства, совершенных на территории России и Киргизии, а также захваты заложников и похищение человека.

Самым необычным в истории Валерия Вобликова стало его умение совершать побеги и уходить от наказания. В 2005-м он разоружил конвой и сбежал во время этапирования, в том же году ему удалось скрыться из Новосибирского СИЗО, поменявшись документами и одеждой с младшим братом, который остался в камере.

Как отмечается, 5 марта краевой суд вынес мужчине приговор: 10 лет лишения свободы в колонии особого режима за организацию нападения на алтайского фермера. Сразу после, экс-спецназовец ударился в бега.

Фото: news.myseldon.com

Автор: vizitka01

ВРубцовске