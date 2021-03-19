Рубцовск: Оборот розничной торговли и общественного питания по Алтайскому краю за январь-февраль 2021 года

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18 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Оборот розничной торговли Алтайского края в январе-феврале 2021 составил 55,5 млрд рублей или 102,4% (в сопоставимых ценах) к январю-февралю 2020 года, оборот общественного питания — 1,4 млрд или 79,0%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил 49,2%, непродовольственных товаров — 50,8%.

Крупные и средние организации обеспечили более половины (57,0%) оборота розничной торговли Алтайского края, субъекты малого предпринимательства — 41,4%. Объемы продаж на рынках и ярмарках составили 1,6% оборота розничной торговли.

В обороте общественного питания значительную часть занимали субъекты малого предпринимательства (68,1%), крупные и средние организации — 31,9%. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Фото: ki-news.ru

Автор: vizitka01

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