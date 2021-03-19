Рубцовск: В двух партиях пиломатериала из Томской области обнаружены карантинные вредители

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18 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 11 марта 2021 года сотрудники Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования двух партий пиломатериалов: обрезного хвойных пород из ели объёмом 22,023 м. куб, и обрезного хвойных пород из сосны объёмом 9,494 м. куб.

Отметим, происхождение подкарантинной продукции — Томская область. В результате проведенного энтомологического исследования было обнаружено наличие карантинных для территории РФ и стран ЕАЭС объектов — насекомых-вредителей.

Усач большой черный еловый обнаружен в партии пиломатериала обрезного хвойных пород из ели, усач черный сосновый — в пиломатериале обрезном из сосны. Полученные сведения переданы в управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Для справки. Большой черный еловый усач является одним из опасных технических вредителей хвойной древесины, включенный в список карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории Российской Федерации. В связи с этим черные усачи являются техническими вредителями древесины, повреждающими неокоренные лесоматериалы хвойных пород во время заготовки, хранения, переработки и транспортировки.

Черный сосновый усач широко распространен в ареале сосны обыкновенной. В России встречается на большей части европейской части страны, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. В других странах мира широко распространен в большинстве стран Европы, встречается в горах Северной Африки, обычен в северной части Монголии и в ряде провинций Китая.

Усачи являются опаснейшими вредителями хвойных пород. В результате дополнительного питания жуков в кронах деревьев усыхают поврежденные ими ветви, что заметно ослабляет деревья. Заселяя ослабленные деревья, усач приводит их к гибели. Наименее стойкой породой к заселению усачом является пихта сибирская. Нередко она заселяется уже в год объедания шелкопрядом хвои на 70% и более, тогда как заселение других пород обычно начинается на год позже. В процессе развития вредителя в сильной степени древесина повреждается ходами личинок, что значительно снижает ее товарность. Кроме растущего леса усачи повреждают также и заготовленную древесину.

Фото: 38fsvps.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске