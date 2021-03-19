Рубцовск: Военнослужащие Рогсвардии проводят тематические занятия в школах Рубцовска

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18 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В рамках ведомственной акции «Дни Росгвардии» военнослужащие рубцовского полка проводят в школах города патриотические уроки для учащихся. Тематические беседы посвящены знаменательным датам — 210 лет войскам правопорядка и 5 лет войскам национальной гвардии Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю.

За свою историю войска претерпели множество изменений — меняли свое название, ведомственную принадлежность, специфику выполняемых задач. Но непременно всегда стояли на страже тишины и спокойствия граждан и государства. Росгвардейцы рассказывают ребятам об истории образования войск национальной гвардии, особенностях профессии, о каждодневных функциях и задачах.

Учителя и подростки просят военнослужащих подробно остановиться на правилах и критериях поступления в высшие военные учебные заведения войск национальной гвардии, так как ребята уже задумываются над выбором профессии.

Фото: 22.rosguard.gov.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске