Рубцовск: Молодежная антинаркотическая акция прошла в Рубцовске

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18 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае прошла антинаркотическая акция «Пойдём закрасим». В ней приняли участие лидеры волонтерских антинаркотических движений Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Славгорода, Рубцовска.

Мероприятие реализовано в рамках государственной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае». Цель акции — уничтожение надписей, рекламирующих продажу наркотических и психотропных веществ.

16 марта волонтеры Рубцовска присоединились к акции «Пойдем, закрасим». Как пояснили в пресс-службе городского управления культуры, спорта и молодежной политики Рубцовска, всего по городу волонтеры закрасили на жилых и нежилых помещениях более 70 надписей, рекламирующих продажу наркотических и психотропных веществ.

Фото: altaikdm.ru

Автор: vizitka01

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