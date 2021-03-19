ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске снова снег: погода на 18 марта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Фото из открытых источников/Интернет

Сегодня, 18 марта, в Алтайском крае и Рубцовске затишье сменится ухудшением погоды: усилится ветер. В некоторых районах синоптики прогнозируют метели. А теперь подробнее.

В Алтайском крае небольшой, местами умеренный снег, метели, в утренние часы местами изморозь, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура 0…-5°С.

В Рубцовске переменная облачность, в течение дня временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный, 5-8 м/с, порывы до 12-14 м/с. Температура в утренние часы -10…-12°С, днем -6…-8°С, в вечерние часы понижение до -11°С.

ВРубцовске

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае не будут развертывать ковидные госпитали вне больниц

Мар 19, 2021
Алтайский край

Горняк22: Какие поручения дал Мишустин по итогам поездки в Горный Алтай

Мар 19, 2021
Алтайский край

Горняк22: Барнаулец лишился денег, бронируя поездку на сайте поиска попутчиков

Мар 19, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В Алтайском крае не будут развертывать ковидные госпитали вне больниц

Мар 19, 2021
Общество

Горняк22: «Грядка Жириновского». Жители Алтайского края получают семена овощей по программе ЛДПР

Мар 19, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае не будут развертывать ковидные госпитали вне больниц

Мар 19, 2021
Общество

Горняк22: Более 40 км дороги из Барнаула в Казахстан отремонтируют в Алтайском крае

Мар 19, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar