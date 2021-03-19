Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске снова снег: погода на 18 марта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Сегодня, 18 марта, в Алтайском крае и Рубцовске затишье сменится ухудшением погоды: усилится ветер. В некоторых районах синоптики прогнозируют метели. А теперь подробнее.

В Алтайском крае небольшой, местами умеренный снег, метели, в утренние часы местами изморозь, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура 0…-5°С.

В Рубцовске переменная облачность, в течение дня временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный, 5-8 м/с, порывы до 12-14 м/с. Температура в утренние часы -10…-12°С, днем -6…-8°С, в вечерние часы понижение до -11°С.

ВРубцовске