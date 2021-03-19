Рубцовск: В Рубцовске проверили готовность пунктов временного размещения к приему людей в случае ЧС | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Накануне, 17 марта, в Рубцовске проверяли готовность к предстоящему паводку. В рамках проверки прошло тренировочное развертывание пункта временного размещения (ПВР) №1, который находится в гостинице “Центральная”.

“Мы должны принять людей в случаях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Наш пункт временного размещения рассчитан на 50 человек и приводится в готовность на основании соответствующего распоряжения администрации города. Наша задача – обеспечить хорошие условия проживания эвакуируемого населения”, – рассказала директор гостиницы и начальник ПВР Татьяна Губская.

Заместитель начальника ПВР – Елена Жданова, специалист по эвакуации (городское управление по делам ГОЧС), проинформировала, сколько подобных пунктов в Рубцовске:

“Всего в городе 21 ПВР, Они рассчитаны на размещение более двух с половиной тысяч человек. Создаются на базе школ, спортивных учреждений и учреждений культуры. Но пункт в гостинице “Центральная” – базовый, так как его можно легко и быстро организовать, сразу разместить людей, не затрачивая особых усилий. Тогда как другие нужно будет укопмлектовывать необходимым для обеспечения жизнедеятельности – кроватями, комплектами постельного белья и т.д.”

Представитель ГОЧС пояснила, что 50 мест в этом ПВР хватает даже с избытком:

“Во время паводка 2017 года, когда сильно подтопило Западный поселок и Сад-город здесь разместились всего две семьи – это пять человек. Люди неохотно покидают свое жилье, и их можно понять”.

Работа пункта временного размещения хорошо организована: на везде размещены информационные таблички. На входе в ПВР людей встречают сотрудники вневедомственной охраны. Далее – группа приема, регистрации и размещения. Затем – медпункт. Во время функционирования ПВР медработники дежурят здесь круглосуточно. Каждый эвакуированный в обязательном порядке проходит медосмотр, и только после этого его проводят в комнату, где человек будет проживать. Там имеется все, что нужно для этого. В ПВР есть психолог – людям нередко требуется такая помощь. Организована также комната матери и ребенка.

“Пункт ВР полностью готов к приему и размещению пострадавших. Но надеемся, что паводок пройдет без серьезных последствий. Требуемые превентивные мероприятия выполняются вовремя, и и все делается для того, чтобы не допустить подтопления территорий”, – отметила и.о. начальника городского управления по делам ГОЧС Тамара Чистикова.

Высоко оценил подготовку ППВР к приему людие и заместитель начальника городского управления по ЖКХ и экологии Анатолий Торгов:

“Все обустроено для комфортного проживания, есть все необходимое. Как говорится, готовность номер один, отлично”.

Подобные тренировки в Рубцовске проходят ежегодно, но при этом хочется верить, что в реальности пункты временного размещения не понадобятся, и стихия обойдет наш город стороной.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

ВРубцовске