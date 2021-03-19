Рубцовск: Неисправная печь – главная причина пожара! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Не смотря на календарную весну, ночи в Алтайском крае по зимнему морозны. Такая ситуация – повод активного использования печей в частном секторе. И, как это нередко бывает, не все граждане следят за состоянием печей, обеспечивают их правильную эксплуатацию. Именно об этом свидетельствует пожарная статистика: по предварительным данным, семь возгораний за минувшие сутки произошли из-за проблем с печами.

В городе Рубцовске по улице Циолковского загорелся частный жилой дом. Сообщение о происшествии поступило утром, в 7:00. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела веранда, крыша дома открытым пламенем, была угроза распространения на соседние строения. Пять единиц техники и 19 человек личного состава были привлечены к работе. Площадь горения составила около 60 кв. м. Для подвоза воды был задействован пожарный гидрант. Около получаса потребовалась спасателям для ликвидации открытого горения.

Также в Рубцовске днём произошёл пожар в двухэтажном неэксплуатируемом производственном здании. В тушении участвовали 23 человека личного состава, 6 единиц техники, в условиях сильного задымления работали 4 звена газодымозащитной службы.

Во всех случаях, благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России, случаев гибели и травмирования людей удалось не допустить.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что при эксплуатации печного отопления запрещается:

самовольно устанавливать в жилом доме временные печи кустарного производства, металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности;

хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы;

применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);

выбрасывать незатушенную золу и угли вблизи деревянных строений;

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также доверять присмотр несовершеннолетним детям;

перекаливать печи.

Берегите свое жильё от пожара! Следите за исправным состоянием печного отопления! Не оставляйте без присмотра растопленную печь!

ВРубцовске