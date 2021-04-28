ГОРНЯК22 28.04.2021

Рубцовск: В Рубцовске состоялось мероприятие в честь 35-летия чернобыльской аварии

8 часов Ago

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27 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне в Рубцовске состоялось памятное мероприятие в честь годовщины страшной трагедии произошедшей 35 лет назад на Чернобыльской АЭС.

На площади имени Петрова у памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС, 25 апреля собрались ликвидаторы, их родные и близкие, вдовы ушедших из жизни «чернобыльцев», студенты, школьники, духовой оркестр войсковой части 6720, представители администрации города, депутаты Рубцовска, и представители местного духовенства, во главе с епископом Рубцовским и Алейским Романом.

Собравшиеся вспоминали события произошедшие на ЧАЭС, почтили память погибших минутой молчания, выпустили в небо голубей и белые шары, а также, возложили к памятнику цветы.

Руководитель рубцовского отделения Алтайской региональной организации инвалидов “Семипалатинск-Чернобыль” Александр Першин в своем выступлении перед присутствующими отметил следующее:

«Ровно 20 лет назад мы поставили здесь первый камень памяти. И каждый год 26 апреля, независимо ни от каких условий, приходим сюда. И даже в прошлом году, несмотря на пандемию, все равно встретились, собрались. По-другому не смогли, потому что вычеркнуть этот день из жизни невозможно. Благодарность и память – в людских сердцах. Не вычеркнуть из сердца ни это место, ни ту трагедию… Спасибо пришедшим за то, что вы сегодня вместе с нами».

Фото: «вРубцовске.ру»

ГОРНЯК22 28.04.2021

 

ГОРНЯК22 28.04.2021

 

ГОРНЯК22 28.04.2021

 

ГОРНЯК22 28.04.2021

 

ГОРНЯК22 28.04.2021

 

ГОРНЯК22 28.04.2021

 

ГОРНЯК22 28.04.2021

 

ГОРНЯК22 28.04.2021

 

ГОРНЯК22 28.04.2021

 

ГОРНЯК22 28.04.2021

Автор: vizitka77

ВРубцовске

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