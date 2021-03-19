Рубцовск: В России ужесточили наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Государственная дума на пленарном заседании в среду, 16 марта, приняла пакет законов с поправками, согласно которым будут ужесточены наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложной информации о роли СССР во Второй мировой войне и о ветеранах нарушителям будет грозить до 3 лет лишения свободы в колонии или штраф до 3 млн рублей.

Санкции также будут применяться и за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества, а также за публичное оскорбление ветеранов. Если преступление совершено группой людей по предварительному сговору, с помощью СМИ или социальных сетей, с правонарушителей могут взыскать штраф до 5 млн рублей или отправят в колонию сроком до 5 лет.

ВРубцовске