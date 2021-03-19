Рубцовск: Новые правила для будущих водителей – как изменится экзамен в ГИБДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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1 апреля в России вступают в силу изменения правил проведения экзаменов на получение водительских прав. В Госавтоинспекции Алтайского края напоминают об этом и предупреждают, что проверка кандидата в водители будет проходить только в условиях реальной дорожной обстановки.

«Практический экзамен по первоначальным навыкам управления на площадке исключается, одновременно с этим практический экзамен в условиях дорожного движения дополняется проверкой основных навыков, которые в настоящее время проверяются на экзаменационной площадке», — отметили в ГИБДД.

Кроме того, проведение экзаменов исключается на заранее известных и определенных маршрутах. В новых условиях маршруты будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водители.

Практический экзамен на право управления мототранспортными средствами сохраняется в нынешнем варианте — на площадках закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

Также с 1 апреля вступают в силу сроки проведения повторных экзаменов для водителей, не сдавших с первого раза. Проведение повторного теоретического экзамена предусматривается не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней, а повторного практического экзамена − не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня первой попытки.

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ВРубцовске