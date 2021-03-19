Рубцовск: В Рубцовске разрабатывают уникальное благотворительное приложение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Программисты из Рубцовска разрабатывают мобильное приложение «Добро». По замыслу авторов, с его помощью попавшие в трудные жизненные обстоятельства люди смогут найти помощников, сообщает “Алтапресс”.

Приложение должно объединить нуждающихся в помощи с добровольцами, которые готовы бескорыстно прийти на помощь.

«Мы стараемся сделать приложение „Добро“ максимально простым в использовании, чтобы оно было понятно пользователям, и в то же время многофункциональным. На сегодняшний день в нем уже заложены функции размещения просьбы о помощи и отклика на просьбу, возможность переписки между пользователями, создание и ведение сообществ и некоторые другие», — объяснил автор приложения Анатолий Сущевский.

Чтобы ускорить разработку приложения на платформе Planeta.ru запустили проект, где любой желающий может поддержать разработчиков.

Собранные средства пойдут на доработку дизайна, разработку дополнительных модулей и размещение приложения в Google Play.

ВРубцовске