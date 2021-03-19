Рубцовск: Рубцовчане хотели заработать на криптовалюте, но потеряли все деньги | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Всё больше распространяется интернет-мошенничество. Вложения в “криптовалюту” кажутся рубцовчанам надёжными и выгодными, но зачастую приводят к плачевным последствиям.

Например, по информации пресс-службы МО МВД “Рубцовский”, в полицию обратились двое местных жителей с заявлением о хищении путем обмана денежных средств.

Предварительно установлено, что 64-летний рубцовчанин на сайте в интернете увидел рекламу о дополнительном заработке и ввел в поле для связи свой номер телефона. Вскоре ему позвонил неизвестный и представился менеджером интернет-биржи. Злоумышленник убедил заявителя, что в интернете зарабатывают миллионы людей и подобный заработок очень прост и безопасен. Мужчина в течение месяца осуществлял денежные переводы через домашний компьютер в ожидании обещанной многократной прибыли. Курс начал расти, и электронные денежные средства мужчины с каждым днем преумножались, однако обналичить данную сумму он не мог. Оказалось, что мужчине необходимо было оплатить комиссию, выполнить еще ряд дополнительных условий. В результате сумма перечисленных денежных средств потерпевшего составила 398 тысяч рублей.

Аналогичным способом злоумышленники обманули и 60-летнюю рубцовчанку, которая перешла по ссылке в мессенджере для приобретения криптовалюты «биткоин» и перевела 4500 рублей на неизвестный банковский счет.

В результате потерпевшие так и не дождались прибыли и обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Сотрудники МО МВД “Рубцовский” напоминают жителям: на первый взгляд «инвестиции» могут показаться очень прибыльными, но это лишь наживка для жаждущих лёгких денег людей. Многие пользователи вкладывают в сомнительные инвестиционные фонды огромные деньги, и в конечном итоге остаются ни с чем.

Если вы все-таки решили доверить свои сбережения, удостоверьтесь, что во главе проекта стоит компетентная организация. Учтите, что сотни процентов прибыли и гарантии высокой доходности – это прямой признак мошенничества.

ВРубцовске