Рубцовск: В Алтайском крае утвержден порядок предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов поставщикам сжиженного газа | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае утвержден порядок предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов поставщикам сжиженного газа. Соответствующее постановление губернатор Виктор Томенко подписал 15 марта.

Ранее в региональное правительство за финансовой поддержкой обратился один из крупнейших поставщиков сжиженного газа в Алтайском крае. На предприятии возникла сложная экономическая ситуация из-за роста биржевой цены на сжиженный газ. Она заметно превысила установленную стоимость для жителей региона.

“В соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы компенсацию за рост цены организация может получить в результате роста тарифа в 2022 году”, – отмечают в пресс-службе регионального правительства.

Проблему обсуждали в феврале на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого Законодательного Собрания. Депутаты всех фракций одобрили и поддержали инициативу правительства о субсидировании поставщиков сжиженного газа.

Надо отметить, что в Алтайском крае сжиженный газ в быту используют почти 700 тысяч человек. Постановление о порядке предоставления субсидий принято, чтобы не допустить значительного роста тарифов для населения в следующем, 2022 году, а также обеспечить бесперебойные поставки голубого топлива в регион.

“Документ определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с ростом биржевой стоимости сжиженного газа. В нем также обозначены требования к организациям, претендующим на субсидию, и перечень документов, которые они должны предоставить в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края на рассмотрение. Далее пакеты документов будут направлены в управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, и после их рассмотрения и оценки будет принято решение о предоставлении субсидии, которое будет оформлено соответствующим приказом министерства”, – поясняют в пресс-службе правительства региона.

Подробнее ознакомиться с документом можно на официальном сайте Алтайского края.



ВРубцовске