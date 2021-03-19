Рубцовск: Рубцовские каратисты привезли 12 медалей с первенства СФО по киокусинкай | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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13 марта в Красноярске состоялось Первенство Сибирского федерального округа по киокусинкай (группа дисциплин «синкёкусинкай”).
В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из семи регионов России: Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и Республики Хакасия.
Спортивную честь Алтайского края на этих соревнованиях защищали спортсмены из Барнаула, Бийска, Рубцовска и Веселоярска. Наш город представляли воспитанники МБУ СП «СШ «Юбилейный».
По итогам соревнований сборная команда Алтайского края заняла второе общекомандное место. Рубцовские спортсмены (тренера: Журавлев Алексей, Корьянов Игорь, Кузнецов Денис и Надешкин Игорь) завоевали 12 медалей в различных номинациях:
- 1 места – Кузнецов Илья, Мазжухина Екатерина, Мясников Никон, Сафронова Ксения, Францева Елена;
- 2 места – Брагинец Александра, Малозёмов Артём, Пичугина Кристина, Шишкова Валерия;
- 3 место – Головеева Ирина.
Полный список победителей с указанием номинаций можно посмотреть здесь.