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Алтайский край

Рубцовск: Рубцовские каратисты привезли 12 медалей с первенства СФО по киокусинкай | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Фото юбилейныйсш.рф

13 марта в Красноярске состоялось Первенство Сибирского федерального округа по киокусинкай (группа дисциплин «синкёкусинкай”).

В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из семи регионов России: Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и Республики Хакасия.

Спортивную честь Алтайского края на этих соревнованиях защищали спортсмены из Барнаула, Бийска, Рубцовска и Веселоярска. Наш город представляли воспитанники МБУ СП «СШ «Юбилейный».

По итогам соревнований сборная команда Алтайского края заняла второе общекомандное место. Рубцовские спортсмены (тренера: Журавлев Алексей, Корьянов Игорь, Кузнецов Денис и Надешкин Игорь) завоевали 12 медалей в различных номинациях:

  • 1 места – Кузнецов Илья, Мазжухина Екатерина, Мясников Никон, Сафронова Ксения, Францева Елена;
  • 2 места – Брагинец Александра, Малозёмов Артём, Пичугина Кристина, Шишкова Валерия;
  • 3 место – Головеева Ирина.

Полный список победителей с указанием номинаций можно посмотреть здесь.

ВРубцовске

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