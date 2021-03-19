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Алтайский край

Рубцовск: Госдума в I чтении приняла проект о повышении штрафов для уклонистов от армии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Фото: rapsinews.ru

Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект о многократном увеличении административных штрафов за нарушения в сфере воинского учета, в том числе для уклоняющихся от призыва на военную службу, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, если молодой человек, получив повестку, не явился в установленный срок в военкомат, и у него нет уважительной причины – штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Аналогичное повышение штрафов предусмотрено за отказ от медицинского освидетельствования или от прохождения медкомиссии в военкомате.

С 500 рублей до 5 тыс. рублей повышается штраф за умышленную порчу или повестки, военного билета, заменяющей его справки, их небрежное хранение.

Факт уклонения будет установлен в рамках административного расследования. Одновременно предусматривается, что неявка “на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу”, также станет поводом для возбуждения административного производства.

Штрафы для должностных лиц тоже вырастут. Если руководитель не предоставил список граждан, которые подлежат постановке на воинский учет, то ему грозит наказание в размере до 10 тысяч рублей.

ВРубцовске

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