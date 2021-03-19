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Алтайский край

Рубцовск: #БудьВФорме: майор полиции и спортивный рыболов Геннадий Хочинов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

“Местное время” совместно с МО МВД России “Рубцовский” продолжает рубрику “Будь в форме”. В ней мы рассказываем о сотрудниках полиции, которые, выполняя свой служебный долг, продолжают успешно заниматься спортом.

Сегодня наш герой – начальник отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних, майор полиции Геннадий Хочинов. Он начал службу в правоохранительных органах больше 20 лет назад – в 2000 году.

“Рыбалкой я увлекаюсь с десяти лет. Еще мой дед был заядлым рыбаком и, думаю, это увлечение досталось мне по наследству”, говорит Геннадий Хочинов.

Рыболовство – такой же вид спорта, как и любой другой, и в нем существует много тонкостей. От спортсмена-рыболова требуются скорость, мгновенная реакция, сноровка, логическое мышление: они помогают достигать высоких результатов.

В копилке майора полиции – 39 медалей и 16 кубков, завоеванных на самых разных соревнованиях по спортивному рыболовству.

Уже семь лет команда МО МВД России “Рубцовский”, в составе которой выступает Геннадий Викторович, каждый раз занимает призовые места на Кубке ГУ МВД России по Алтайскому краю. А в 2018 году Геннадий Хочинов стал чемпионом Всероссийских соревнований “Кубок Байкала” в составе сборной команды региона по ловле рыбы на мормышку.

ВРубцовске

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