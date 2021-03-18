Рубцовск: В Локтевском районе задержаны трое нарушителей Государственной границы РФ

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17 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На территории Локтевского района сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю задержана группа нарушителей Государственной границы Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанными оказались трое граждан стран Центрально — Азиатского региона, которые, сговорившись, решили пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска в целях улучшения условий жизни. В результате разбирательства установлено, что задержанные умышленно пошли на данное преступление, так как знали, что попасть на территорию России законно им не удастся в связи действующими ограничениями по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Также выяснилось, что у двоих из нарушителей не все в порядке с документами. У одного из них срок действия паспорта истек, а у другого он вовсе отсутствовал. У третьего иностранца с документами, удостоверяющими личность, все было в порядке, однако он «за компанию» решился на преступление, не дожидаясь снятия действующих ограничений.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Следует отметить, что указанные нарушители были задержаны благодаря бдительности местного жителя, который своевременно сообщил о нахождении неизвестных вблизи границы сотрудникам пограничного управления.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Автор: vizitka77

ВРубцовске