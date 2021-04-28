ГОРНЯК22 28.04.2021

Рубцовск: Музыкальная школа Рубцовска получит новые музыкальные инструменты

8 часов Ago

 | 

27 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2021 году из краевого бюджета в рамках программы «Развитие культуры Алтайского края» выделено 2 млн. рублей на приобретение новых музыкальных инструментов для детских школ искусств региона. Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию провел конкурсный отбор заявок на оснащение музыкальными инструментами.

Конкурс проводился среди детских школ искусств, реализующих дополнительную предпрофессиональную программу «Народные инструменты», имеющих оркестр русских народных инструментов, а также выпускников, продолживших обучение в профильных учебных заведениях.

Как сообщает Министерство культуры Алтайского края, победителями конкурсного отбора стали 8 детских школ. В их числе оказалась и музыкальная школа номер 2 города Рубцовска.

Фото: culture22.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Барнауле на полукилометровом участке Объездной дороги будет ограничено движение

Алтапресс: В Барнауле на полукилометровом участке Объездной дороги будет ограничено движение

Горняк22
8 часов Ago
На отрезке Объездной дороги протяженностью 450 м — от ул. Власихинская до путепровода — с 26 по 30 апреля будут проводиться ремонтные работы по укладке асфальтобетонного покрытия локальных участков,...
Алтапресс: В сети появилось видео эпичной погони под Новосибирском. Поймать лихача-мотоциклиста не помог даже камень

Алтапресс: В сети появилось видео эпичной погони под Новосибирском. Поймать лихача-мотоциклиста не помог даже камень

Горняк22
8 часов Ago
Инспектор ДПС не смог догнать уходящего лихача-мотоциклиста и бросил ему вслед камень. Эпичную погоню по Ордынскому шоссе под Новосибирском с участием экипажа дорожно-постовой службы...
Алтапресс: В Республике Алтай ночная поездка на внедорожнике закончилась для местного жителя на больничной койке

Алтапресс: В Республике Алтай ночная поездка на внедорожнике закончилась для местного жителя на больничной койке

Горняк22
8 часов Ago
Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero не справился с управлением, врезался в металлической барьер и перевернулся. ДТП произошло 24 апреля ночью в селе Кызыл-Озеке на ул. Некрасова. Об этом сообщает...
Алтапресс: Новостройки, гаражи, да дачи. Какую недвижимость жители Алтая покупали в прошлом году, и на что налегают сейчас

Алтапресс: Новостройки, гаражи, да дачи. Какую недвижимость жители Алтая покупали в прошлом году, и на что налегают сейчас

Горняк22
8 часов Ago
По данным Росреестра, в 2021-м темпы продаж новостроек после жаркого пандемийного года не спадают. Причем, люди чаще всего используют для этого ипотечные ресурсы....

Читать по теме:

ВТОПЕ: