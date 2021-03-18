Рубцовск: В Поспелихе «копейка» протаранила автомобиль ГИБДД

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17 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как пояснили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, ДТП произошло накануне, 16 марта в 11-00, в селе Поспелиха Поспелихинского района на пересечении улиц Коммунистической и Островского.

Предварительно установлено, что водитель 1991 года рождения, не имея права управления транспортными средствами, на автомобиле ВАЗ-2101 при выезде на перекресток со второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге служебным автомобилем «Рено-Логан», под управлением инспектора ДПС отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Поспелихинский» 1992 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: «Барнаул22″/»ВКонтакте»

Автор: vizitka77

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