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Алтайский край

Рубцовск: Законопроект об усыплении бездомных кошек и собак отозван из Госдумы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Фото из открытых источников/Интернет

Законопроект о предоставлении регионам права самостоятельно регулировать численность бездомных животных (в том числе и при помощи усыпления), внесенный 15 марта на рассмотрение депутатов Государственной Думы РФ, не просуществовал и двух дней. Он вызвал огромный общественный резонанс в стране и подвергся серьезной критике. В результате, как сообщает “Парламентская газета”, документ был отозван авторами – депутатами из фракции партии “Единая Россия”.

Ранее о том, что “Единая Россия” не поддержит законопроект, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, подчеркнув, что документ будет отозван.

“Вчера соцсети накрыла волна возмущения законопроектом. Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции “Единая Россия” принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими “инициативами” ставить крест на всей работе”, – сказал Турчак.

Секретарь Генсовета партии поблагодарил всех, кто выступил против законопроекта:

“Только вместе мы сможем добиться внимательного и гуманного отношения к животным”.

Парламентарий также обратил внимание, что решение об отзыве проекта закона принято после консультаций с руководством фракции в Госдуме.

ВРубцовске

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