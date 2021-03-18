Рубцовск: Рубцовский драмтеатр ждёт гостей на новый спектакль | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовском драматическом театре полным ходом ведется подготовка к премьере нового детского спектакля по мотивам сказки Аксакова «Аленький цветочек»

«Спектакль масштабный и по количеству действующих лиц, и по месту действия, и насыщенности танцевальными и вокальными номерами. А аудио-визуальные эффекты, на сто процентов помогут зрителю погрузиться в атмосферу сказки», – отметил режиссер-постановщик спектакля, заслуженный работник культуры России Станислав Спивак.

Премьерные показы состоятся 27 марта в 14.00 и 28 марта в 12.00. часов.

ВРубцовске